Deutschland und Frankreich einigen sich

Deutschland und Frankreich sollen ihren Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 beigelegt haben, so berichten deutsche Medien.

Die beiden wollen den anderen EU-Staaten einen neuen Vorschlag unterbreiten.

EU-Entscheidung steht am Freitag an

In dem Streit um die deutsch-russische Gasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee stand am Freitag eine folgenreiche EU-Entscheidung an. Es ging um eine Änderung der EU-Gasrichtlinie, die es der EU-Kommission ermöglichen würde, das von den USA kritisierte Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren. Frankreich hatte lange Deutschland unterstützt, dann aber am Donnerstag überraschend angekündigt, für die EU-Gasrichtlinie stimmen zu wollen.

Die Mehrheitsverhältnisse in der EU hätten sich damit aller Voraussicht nach entscheidend verändert und zu einer Annahme der Richtlinienvorschläge geführt. Das hätte nicht automatisch das Ende des milliardenschweren Pipelineprojekts bedeutet, es aber wirtschaftlich weniger interessant gemacht. Zudem hätte sich die Frage gestellt, wie stabil und eng die oft beschworene deutsch-französische Partnerschaft wirklich ist.

Für die hinter dem Pipeline-Projekt stehende Bundesregierung und die Bauherren wäre eine Änderung der Gasrichtlinie ein schwerer Schlag. Die 1200 Kilometer lange Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland ist nämlich bereits im Bau und soll eigentlich Ende 2019 in Betrieb gehen. Zusätzliche Auflagen könnten das Projekt weniger profitabel oder sogar unwirtschaftlich machen.

Aus Russland nach Deutschland durch die Ostsee

Mit Nord Stream 2 sollen jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland an Drittstaaten wie der Ukraine oder Polen vorbei durch die Ostsee nach Deutschland transportiert werden können. Ende 2018 waren bereits 370 Kilometer der 1200 Kilometer langen Rohrleitung verlegt. Die baltischen Staaten und Polen sehen die Trasse als Gefahr für ihre Sicherheit. Die Ukraine befürchtet den Verlust von Milliardeneinnahmen als Transitland für russisches Gas. Die USA warnen vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von Russland. Zudem wollen sie selber Gas in Europa verkaufen.

(L'essentiel)