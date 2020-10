Anleger fürchten Absage der Wahl in den USA

Weltweit haben die Börsen geschockt auf Trumps positiven Corona-Test reagiert: Nach den asiatischen Börsen rutschten am Freitag auch die US-Aktienmärkte teils deutlich ins Minus. Doch warum schickt der Corona-Test des US-Präsidenten die Aktienkurse auf Talfahrt? Und bleiben die Börsen bis zu Trumps Genesung nervös?

Die USA befinden sich im Endspurt des Präsidentschaftswahlkampfes. Anfang November findet die Wahl statt. «Während dem Wahlkampf schwanken die Aktienkurse immer etwas», erklärt Christian Gattiker, Chefstratege bei Julius Bär. Die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten könnte nun den Wahlkampf beeinträchtigen. «Einige Anleger befürchten, dass die Wahlen verschoben oder abgesagt werden», so Gattiker. Diese Unsicherheit wirke sich negativ auf die Aktienkurse aus. Denn die Börsen fürchten sich vor Chaos und Ungewissheit.

«Die Atmosphäre an der Börse ist schon länger getrübt »

«Die Stimmung an der Börse wird sicher weiterhin gedämpft sein», erklärt Gattiker. Dass der US-Präsident erkrankt, habe viele Anleger überrascht. «Allerdings ist die Atmosphäre an der Börse wegen Corona seit längerer Zeit getrübt.» Auf die Realwirtschaft habe die Nachricht der Erkrankung des Präsidenten aber noch keine Auswirkungen. Wer nicht in Aktien anlegt, sollte also von der negativen Stimmung an der Börse nicht viel bemerken.

Erkrankt der US-Präsident schwer, hätte das Folgen für die Präsidentschaftswahlen: «Trump könnte dann nicht mehr an Debatten teilnehmen, und das würde sich negativ auf seinen Wahlkampf auswirken», sagt Sandro Merino, Investmentstratege der Basler Kantonalbank und Bank Cler. Denn Trump habe sich stets als starken Präsidenten dargestellt. «Als kranken Präsidenten wollen ihn die Amerikaner wohl kaum noch wählen.» Das würde die Börsen sicher weiter ins Minus drücken. Ob die Wahlen durchgeführt werden, bestimme schlussendlich die US-Wahlkommission. Merino ist aber überzeugt, dass der Wahlkampf wie geplant stattfinden wird: «Selbst in Kriegszeiten wurden die Präsidentschaftswahlen nicht verschoben.»

US-Dollar in Krise ein sicherer Hafen

Der Dollar legte nach dem Testergebnis zu und notierte 0,3 Prozent fester. «In einer Krise gilt der US-Dollar als sicherer Hafen», erklärt Gattiker. Anleger würden in unsicheren Zeiten gerne in Dollar investieren, das treibt den Kurs nach oben. Daran ändere sich auch nichts, wenn der US-Präsident erkrankt. «Denn mit Dollar lässt sich immer Handeln», sagt Gattiker. Auch der Euro gilt als sichere Währung und hat deshalb ebenfalls leicht zugelegt.

(L'essentiel/Barbara Scherer)