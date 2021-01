SpaceX schießt mit einer Rakete 143 Satelliten ins All

Elon Musks Firma SpaceX fliegt bereits Astronauten der US-Raumfahrtbehörde NASA zur internationalen Raumstation ISS – ein großer Erfolg für eine Privatfirma. Nun ist ihr mit dem Transport von 143 Satelliten in einer Rakete ein weiterer Achtungserfolg gelungen.

Noch nie zuvor beförderte eine Rakete so viele Satelliten aufs Mal. Bis anhin war der Rekord von 2017 mit 107 Satelliten an Bord unerreicht. Die Falcon-9-Rakete startete wegen schlechten Wetters mit einem Tag Verspätung am Sonntag im US-Bundesstaat Florida, wie das Unternehmen bekannt gab.

5000 Kilogramm wiegen die Trabanten insgesamt. Allerdings sind nur zehn Satelliten an Bord von SpaceX selbst. Sie dienen dazu, Kunden in den Polargebieten der Erde mit Internet zu versorgen, wie Golem berichtet.

5000 US-Dollar pro Kilogramm

Die weiteren Trabanten an Bord der Rakete stammen von kommerziellen und staatlichen Auftraggebern und dienen etwa zur Kommunikation und zur Erdbeobachtung. Für die Satellitentickets musste Musk nicht lange nach Käufern suchen. Sie zahlten laut Berichten 5000 US-Dollar pro Kilogramm – etwa ein Sechstel des üblichen Preises.

Der Tesla-Chef drückt mit SpaceX nicht nur den Preis in der Raumfahrtbranche, er versprach den Cargo-Kunden auch sonst einiges an Komfort. So etwa einen fixen Starttermin – ein Novum im Raumfahrttransport, wo sonst ein Hauptkunde den Flugplan bestimmt und alle anderen Kunden noch durch besser zahlende Kunden ersetzt werden könnten.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)