1,8 bis 2,5 Milliarden Dollar kostet die «Unglücks-Maschine» den Flugzeugkonzern Boeing jeden Monat. Vom Image-Schaden ganz abgesehen. Seit Mitte März gilt ein weltweites Flugverbot für jenen Flugzeugtyp, dessen Abstürze in Indonesien und Äthiopien innerhalb weniger Monaten insgesamt 346 Menschen das Leben kosteten.

Nachdem ein Software-Fehler als wahrscheinlicher Absturzgrund vermutet wird, arbeitet Boeing auf Hochtouren daran, das Problem zu beheben und die Maschine wieder flugtüchtig zu bekommen.

96 Testflüge mit insgesamt 159 Flugstunden wurden bereits absolviert, gab Boeing-Chef Dennis Muilenberg am Donnerstag in Dallax, Texas bekannt. In den kommenden Wochen will man weiter testen.

(L'essentiel/red)