Instagram-​​Gründer haben gekündigt

Beim Online-Bilderdienst Instagram, der seit sechs Jahren im Besitz von Facebook ist, steht ein Abschied der beiden Gründer der Plattform bevor. «Wir planen, eine Auszeit zu nehmen, um unsere Neugier und Kreativität erneut zu erkunden», erklärte Kevin Systrom am Montag. Zuvor hatte die «New York Times» berichtet, Systrom und Mitgründer Mike Krieger seien von ihren Ämtern als Geschäftsführer und Technologiechef zurückgetreten.

Systrom und Krieger hatten die Bilder-App 2010 als Studenten entwickelt, 2012 kaufte Facebook Instagram für rund eine Milliarde Dollar (zurzeit rund 970 Millionen Euro). Mit dem Dienst können per Smartphone geschossene Fotos oder Videos bearbeitet und anschließend in sozialen Netzwerken geteilt werden. Damit gelingt es Instagram, vor allem junge Nutzer anzuziehen, was Facebook zunehmend Probleme bereitet.

Noch mehr Gründer springen ab

Mit mehr als einer Milliarde aktiver Nutzer pro Monat ist Instagram inzwischen das vierte zu Facebook gehörende Angebot, das diese Milliardenmarke geknackt hat: Neben Facebook selbst sind das der Dienst Whatsapp und der Messenger von Facebook.

Im Mai dieses Jahres sprang bereits der Whatsapp-Gründer Jan Koum von Facebook ab. Offenbar gab es bezüglich der Datennutzung von Whatsapp Streit. Ob es ähnliche Differenzen zwischen den Instagram-Gründern und der Facebook-Führung gibt, ist nicht bekannt. (rkn/afp)

