Nicoletta-​​Arbeiter sollen im Unternehmen bleiben

Die luxemburgische Tochtergesellschaft des Unternehmens Nicoletta meldete am 3. Juli Konkurs an. Die Firma war zuvor von der Stadt Luxemburg mit den Malerarbeiten an der Roten Brücke betraut worden. Am Donnerstag erklärte die Nicoletta-Group in einer Pressemitteilung, dass ihren Luxemburger Mitarbeiter angeboten wurde, innerhalb der Gruppe in eine andere Firma zu wechseln. Wie viele Angestellte davon betroffen sind, ließ das Unternehmen offen.

Zu den Gründen der Insolvenz teilte die Firma mit: «Die Luxemburger Filiale hatte schon im vergangenen Jahr mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Leider hat sich die Situation 2019 weiter verschlechtert.»

Der Mutterkonzern fügt hinzu, dass er bereits Verluste in Höhe von rund 600.000 Euro an Verlusten auf eigene Rechnung übernommen hatte: «Leider konnte keine Wende herbeigeführt werden, sodass Nicoletta Lux nichts anderes übrig, als am 2. Juli 2019 den Konkurs zu erklären.»

(L'essentiel)