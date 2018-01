Winterflaute lässt Arbeitslosenzahl steigen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar im Vergleich zum Vormonat um 185.000 auf 2,57 Millionen gestiegen. Das ist jedoch der niedrigste Wert in diesem Monat seit mehr als 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote legte um 0,5 Punkte auf 5,8 Prozent zu.

Der Anstieg ist vor allem saisonal bedingt: Wegen des Winterwetters finden in der Baubranche oder in der Landwirtschaft weniger Menschen eine Beschäftigung. Je nach Witterung könne die Arbeitslosenzahl aber bereits im Februar wieder sinken, sagte die Chefin der Regionaldirektion, so Heidrun Schulz.

Situation im Jahresvergleich verbessert

Auch in den beiden Nachbarbundesländern von Luxemburg hat die Arbeitslosenzahl zugenommen. Im Januar waren in Rheinland-Pfalz offiziell 107.665 Frauen und Männer arbeitslos, das waren 8949 oder 9,1 Prozent mehr als im Dezember, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Kaiserslautern mitteilte. Dies sei für den Januar eine übliche Entwicklung. Die Nachfrage der Betriebe nach Mitarbeitern sei weiter hoch. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 10.831 oder 9,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote, die im Dezember bei 4,5 Prozent gelegen hatte, betrug im Januar in Rheinland-Pfalz 4,9 Prozent (saisonbereinigt: 4,5 Prozent). Vor einem Jahr hatte sie bei 5,4 Prozent gelegen (5 Prozent).

Im Saarland waren offiziell 34.563 Frauen und Männer arbeitslos – 2037 oder 6,3 Prozent mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres ging die Zahl der Arbeitslosen um 2479 oder 6,7 Prozent zurück. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag im Januar an der Saar bei 6,4 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 6,9 Prozent gelegen.

(L'essentiel/dpa/jt)