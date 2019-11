Marlboro Man stirbt als Nichtraucher

Er ist einer der bekanntesten Werbeikonen: Der Marlboro Man. Mit Zigarette im Mund und Cowboy-Hut warb er über Jahrzehnte hinweg für die US-Zigarettenmarke. Nun ist einer der ersten Darsteller des Marlboro Man tot: Robert Norris ist im Alter von 90 Jahren in Colorado gestorben.

Norris verkörperte in den frühen 60er-Jahren den rauchenden Cowboy. Über zehn Jahre war er unter anderem in TV-Spots des Tabakkonzerns zu sehen. Laut eigenen Angaben hat Norris aber sein Leben lang nie geraucht. Seine Rolle als Marlboro Man hatte er gar aufgegeben, um für seine Kinder ein besseres Vorbild zu sein.

Viele an Lungenkrebs gestorben

In den Jahren darauf trat er in erster Linie als Philanthrop und Tierliebhaber in der Öffentlichkeit auf. Er lebte als Rancher auf einem 250 Quadratkilometer großen Anwesen.

Erfunden hat den Marlboro Man 1954 eine Werbeagentur in Chicago. Marlboro-Besitzerin Philip Morris wollte die Marke mit der Figur des Cowboys männlicher positionieren. Damals haben viele Kunden die Zigaretten mit Filter als zu weiblich empfunden.

In den Anfangszeiten der Werbekampagne haben mehrere Hundert Männer als Marlboro Man posiert. Etliche von ihnen sind laut Denver Post an Lungenkrebs erkrankt. In den USA sind seit 1971 Zigaretten-Werbungen im TV verboten. Als das Rauchen immer stärker in Verruf geriet, stellte Philip Morris 1999 die Kampagne mit dem Marlboro Man ein.

(L'essentiel/dob)