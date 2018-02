Lufthansa verpasst sich einen neuen Look

Die Fluggesellschaft Lufthansa hat ihr hundert Jahre altes Kranich-Logo neu gestaltet. Das traditionsreiche, blau-gelbe Logo – von vielen augenzwinkernd Spiegelei genannt – verschwindet und macht einem neuen, dezenteren Design in Blau-Weiß Platz.

Zu sehen ist der neue Look in der aktuellen Ausgabe des Lufthansa-Bordmagazins. Das Bild zeigt eine Boeing 747-8. Die Farbe Grau, die an der Flügelunterseite und den Triebwerken verwendet wurde, verschwindet weitgehend. Das klassische Lufthansa-Gelb sieht der Passagier nur noch als Willkommenstafel an der Tür und zusätzlich noch auf den Boardingpässen und beim Check-in.

«i-Tüpfelchen der Modernisierung»

Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr sprach im Zusammenhang mit dem neuen Design vom «i-Tüpfelchen der Modernisierung» seiner Fluggesellschaft. Offiziell präsentieren will die Lufthansa die neue Optik nächste Woche bei einer Festveranstaltung am Frankfurter Flughafen.

Lufthansa geht davon aus, dass es unter dem Strich sieben Jahre dauern wird, bis alle Flugzeuge umlackiert sind. Dieses Jahr sollen etwa 15 Prozent der Flotte den neuen Look erhalten.

(L'essentiel)