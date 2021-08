SpaceX macht die größte Rakete der Welt startklar

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021

Die aktuellen SpaceX-Bilder aus Boca Chica, Texas, lassen vermuten, wieso der offiziell durch Elon Musk kommunizierte Arbeitstitel für seine Mars-Rakete «BFR» war, was ausgeschrieben schlicht für «Big Fucking Rocket» steht. Ganze 70 Meter ragt die Booster-Rakete aktuell in den texanischen Himmel, auf die nun bald das rund 50 Meter hohe Raumschiff «Starship» aufgesetzt wird. Angetrieben von 29 Raptor-Triebwerken soll der 120 Meter-Koloss bald in einem ersten Test in den Orbit fliegen, sich dort trennen und das «Starship» anschließend bis nach Hawaii schicken, während die Booster-Rakete wieder nach Boca Chica zurückkehrt.

In den vergangenen Tagen hatte SpaceX die riesige Booster-Rakete über Nacht mit ihren 29 Triebwerken bestückt und in einer aufsehenerregenden Aktion zur in den letzten Monaten aufgebauten Startrampe transportiert, auf welcher sie seit gestern ruht. Firmen-CEO Elon Musk war dabei in zahlreichen Videos zu sehen, wie er den Schwertransport begleitete.

Als nächstes steht der Transport des «Starship»-Prototypen SN20 zur Startrampe an, wo dieser dann auf der Booster-Rakete installiert wird. Wann genau der Testflug erfolgen wird, ist noch offen. Experten vermuten, dass es aufgrund zahlreicher nötiger Tests noch bis zum Jahresende dauern könnte, bevor der 120 Meter-Koloss wirklich abhebt.

Super Heavy B4 being rotated into position while suspended over the Launch Mount earlier today. @NASASpaceflight pic.twitter.com/AWWoM8ZV9A — Jack Beyer (@thejackbeyer) August 5, 2021

Ship 20 as it leaves the production site. ????????@NASASpaceflight pic.twitter.com/AgW6RKEoGE — Mary (@BocaChicaGal) August 5, 2021

(dm/L'essentiel)