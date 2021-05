Warren Buffett rät vom Zocken an der Börse ab

Milliardär Warren Buffett hat vor leichtfertigen Investitionen am Aktienmarkt gewarnt. Der Aktienkauf sei kein leichter Weg, um ein Vermögen zu verdienen, erklärte der 90-Jährige während der virtuellen Hauptversammlung seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway am Samstag.

Der Starinvestor sagte, dass es schwierig sei, aus den angebotenen Aktien die langfristigen Gewinner herauszusuchen. Als Beispiel nannte er die Automobilindustrie und verwies darauf, dass es 1903 mehr als 2000 Hersteller gegeben habe, von denen fast alle gescheitert seien, obwohl das Auto das Land seitdem entscheidend verändert habe.

«Ich will nur sagen, dass es nicht so leicht ist, wie es klingt»

«Bei der Auswahl von Aktien geht es um mehr, als nur herauszufinden, welche in Zukunft eine tolle Branche ausmachen werden», erklärte Buffett. «Ich will nur sagen, dass es nicht so leicht ist, wie es klingt.» Für die meisten Menschen seien Indexfonds eine bessere Wahl als einzelne Aktien, empfahl der Investor, der einer der reichsten Menschen der Welt ist. Neue Investoren, wie sie zum Beispiel kürzlich den Wert des Computerspielhändlers GameStop in die Höhe getrieben hätten, seien im Grunde Zocker.

Buffett ist Vorsteher der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. In der Finanzwelt genießt er einen guten Ruf. «Das Orakel von Omaha» wird er von seinen Bewunderern genannt. Der 90-Jährige aus der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Nebraska hat in der Vergangenheit mit seinen Investments meist ein glückliches Händchen bewiesen. Sein Vermögen wird auf 72 Milliarden Dollar geschätzt.

(L'essentiel/DPA/pme)