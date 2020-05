Quintet Private Bank öffnet Türen in der Schweiz

Die in Luxemburg ansässige Quintet Private Bank, die Niederlassungen in 50 europäischen Städten betreibt, ist nun auch in der Schweiz vertreten, wie die Bankengruppe in einer Presseerklärung mitteilte. Der neuen Filiale vorausgegangen war der Abschluss der Übernahme der Bank am Bellevue, einer in Zürich ansässigen Vermögensverwaltungsgesellschaft der Bellevue Group.

«Die Schweiz ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen», sagte Jakob Stott, CEO und Mitglied des Verwaltungsrates der Quintet Private Bank. Außerdem werden im Laufe diesen Jahres auch Filialen in Kopenhagen und Schweden eröffnet, «vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden».

Die 1949 gegründete Quintet Private Bank (Europe) S.A. hat derzeit 2000 Mitarbeiter. Außerhalb des Großherzogtums ist die Gruppe auch in Deutschland, Belgien, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich tätig.

(L'essentiel)