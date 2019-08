Aida rüstet Megaschiffe mit Batterien aus

Kreuzfahrtschiffe sind riesige Dreckschleudern. Das will die deutsche Reederei Aida Cruises nun ändern und ihre Schiffe mit Batterien ausrüsten. Vorerst handelt es sich um ein Pilotprojekt. Das erste Aida-Schiff mit einem Lithium-Ionen-Akku an Bord soll im nächsten Jahr in See stechen.

Allerdings wird das Kreuzfahrtschiff jeweils nur für eine begrenzte Zeit nur mit Batterie-Antrieb fahren können. Der Akku-Betrieb soll etwa für heikle Manöver in Küsten- oder Hafennähe zum Zug kommen, um den Treibstoffverbrauch zu senken. «Schon für solch kurze Strecken braucht ein Kreuzfahrtschiff einen riesigen Akku», sagt Batterieexperte Marcel Held. Ein vollständig mit Batterieenergie betriebenes Kreuzfahrtschiff liege noch in weiter Ferne, so Held.

«Unser Ziel ist der emissionsneutrale Schiffsbetrieb»

Die meisten Kreuzfahrtschiffe fahren mit Schweröl. Dabei handelt es sich um einen billigen Reststoff aus der Ölproduktion, der die Umwelt stark belastet. Für den Empa-Experten gehen daher mit Batterie betriebene Kreuzfahrtschiffe in die richtige Richtung. Dennoch ist für Held klar: «Solche Hybridschiffe verringern den Schadstoffausstoß nur punktuell.»

Michael Thamm, Chef der Aida-Mutter Costa Group, hat ambitionierte Pläne. «Unser Ziel ist der emissionsneutrale Schiffsbetrieb.» Er versteht die Elektrifizierung seiner Schiffe als wichtigen Schritt auf dem Weg dorthin. Mit den Akkus soll der Verbrauch von fossilem Treibstoff weiter gesenkt und die Effizienz des Schiffsbetriebes deutlich erhöht werden. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, will Aida Batterien in weiteren Schiffen einbauen.

