Boeing 777X besucht ihre künftige Heimat

Der Ärger um Probleme und Verzögerung bei der spritsparenden Neuauflage des Verkaufsschlagers Boeing 777 war wie weggeblasen, als das neue Langstrecken-Flaggschiff der Amerikaner diese Woche bei der Dubai Air Show einen spektakulären Auftritt hinlegte.

Nachdem der Großkunde Emirates auf Tuchfühlung mit dem neuen Star der Flotte gehen durfte, stattete die neue Boeing 777X noch weiteren zukünftigen Kunden einen Besuch ab. Nach Dubai ging es nach Doha (Qatar Airways) und gestern landete der größte Zweistrahler der Welt dann schließlich in der Lufthansa-Basis in Frankfurt. Die deutsche Airline hat 20 Maschinen des Typs bestellt, die nach zahlreichen Verzögerungen nun Ende 2023 in Frankfurt (und Dubai) ankommen sollten.

Die imposanten Bilder der Ankunft können die enormen Ausmaße der Maschine nur ansatzweise vermitteln. Aufgrund der rekordverdächtigen Spannweite von 71,8 Metern kann die neue Boeing 777X ihre Flügelspitzen am Flughafen hochklappen. Die Rumpflänge von 76,72 Metern macht den Jet zum längsten Passagierflugzeug der Welt. Um die Masse in die Luft zu hieven, verfügt der Zweistrahler auch über die größten Flugzeugtriebwerke der Welt, die im Durchmesser größer sind, als der Rumpf eines Airbus A320 oder einer Boeing 737. Wenn Lufthansa & Co die Schubhebel Ende 2023 erstmals nach vorne drücken, werden Reichweiten von knapp 14.000 Kilometer möglich. Dabei verbraucht die 777X rund zehn Prozent weniger Treibstoff als die aktuelle Generation.

