SES verbessert TV und Internet in Flugzeugen

Der luxemburgische Satellitenbetreiber SES gibt am Montag bekannt, dass sein neuer Kommunikationssatellit SES-15 sechs Monate nach seinem Start in Französisch-Guayana am 18. Mai einsatzbereit ist. «Die Inbetriebnahme wurde von unseren Kunden mit Spannung erwartet», sagte Martin Halliwell, Chief Technology Officer bei SES.

Der Satellit soll die «Inflight-Connectivity- und Entertainment-Dienste optimieren», sprich den Zugang zum Internet und zum Fernsehen an Bord von Flugzeugen verbessern.



(nc/L'essentiel)