VP Bank übernimmt die Privatbank Catella

Die VP Bank Gruppe wächst weiter. Nachdem sie vor einigen Wochen Teile des schwedischen Investmentfonds von Carnegie übernommen hatte, gab sie am Freitag bekannt, die Geschäfte der Privatbank Catella Bank S.A. in Luxemburg für rund zehn Millionen Euro zu übernehmen. Die Transaktion betrifft Kundenvermögen in Höhe von rund 790 Millionen Euro. Zudem verpflichtet sich die VP Bank, die zehn Mitarbeitern von Catella im Großherzogtum weiter zu beschäftigen.

Ehemalige Kunden, die fast ausschließlich aus Europa stammen, werden somit weiterhin von ihrem persönlichen Berater in Luxemburg betreut. «Die VP Bank Gruppe verfügt aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung und starken Unternehmensbilanz über ideale Voraussetzungen für eine schnelle Vernetzung von Kunden und Mitarbeitern», sagt Alfred W. Moeckli, Geschäftsführer der VP Bank Gruppe.

Es wird erwartet, dass die Übernahme bis spätestens 1. Februar 2019 abgeschlossen sein wird. Die VP Bank, Spezialist für Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatanleger, ist seit 1988 in Luxemburg präsent und beschäftigt 130 Mitarbeiter. Catella wiederum hat sich auf Immobilieninvestments, Beratung, Fondsmanagement und Bankgeschäft spezialisiert, und hat Niederlassungen in 14 Ländern.

(nc/L'essentiel)