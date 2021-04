Pinky Gloves werden vom Markt genommen

Sie verkauften sich als stolze «Frauenversteher», als sie vergangene Woche ihre Erfindung in der TV-Show «Die Höhle der Löwen» präsentierten: André Ritterswürden und Eugen Raimkulow glaubten, mit ihrem «Pinky Gloves» – pinkfarbene Handschuhe für die «diskrete» Entsorgung von Menstruations-Produkten – ein vermeintliches Frauenproblem zu lösen.

Am Ende hatten sie selbst ein Problem – und zwar ein massives: Nach der Sendung entfachte ein regelrechter Shitstorm im Netz. Ebenso Investor Rald Dümmel, der die Geschäftsidee mit 30.000 Euro Kapital unterstützte, traf eine Welle der Empörung, die trotz öffentlicher Entschuldigung nicht abebbte.

Statements via Instagram

Jetzt reagiert das Männer-Trio und verkündet das Ende der fragwürdigen Handschuhe: Man nehme die «Pinky Gloves» vom Markt, teilen sowohl Dümmel als auch die Gründer auf ihren Insta-Kanälen mit.

«Wir hatten zu keinem Zeitpunkt vor, jemanden zu diskreditieren oder einen natürlichen Prozess zu tabuisieren», schreiben die Unternehmer in einem Statement. Die Entwicklung ihres Produkts sowie die Kommunikation dazu sei «nicht durchdacht» gewesen. «Wir entschuldigen uns bei allen, deren Gefühle und Emotionen verletzt wurden.»

«Unsere Kräfte sind am Ende»

Seit der Sendung seien sie einer «heftigen Welle an Hass, Mobbing und Gewaltdrohungen bis hin zu Morddrohungen» ausgesetzt. «Wir werden auf offener Straße attackiert und beschimpft.»

Am Ende appellieren sie an ihre Hater: Ihre Kräfte seien am Ende. «Bitte hört damit auf, uns, unsere Familien und Unterstützer:innen anzugreifen und zu bedrohen.»

Ihre Follower und Followerinnen begrüßen den Entscheid. Die angestoßene Debatte sei gut und ebenso die Konsequenz, das Produkt vom Markt zu nehmen, so die Mehrheit der Stimmen. «Der Shistorm ist jedoch einfach 'ne Nummer zu viel», schreibt eine Userin stellvertretend für viele. Eine andere kommentiert: «Ich bin zwar Feministin, aber das, was an Hass auf euch zugerollt kam, ist asozial!» Und Nachhaltigkeits-Influencerin Loisa Dellert fügt an: «Ich finde euren Schritt stark und wünsche euch, dass die Leute euch in Ruhe lassen und verstehen, wie Fehlerkultur funktionieren sollte in diesem Fall.»

(L'essentiel/Katja Fischer)