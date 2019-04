Tschechischer Oligarch auch in Luxemburg aktiv

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kingstown Capital Management L.P., ein New Yorker Hedgefonds, und andere Kläger haben vor einem New Yorker Gericht Klage gegen Radovan Vitek erhoben, einen tschechischen Immobilienmagnaten, dessen finanzielle Interessen über ganz Europa verteilt sind und dessen Vermögen laut Forbes Magazine 3,5 Milliarden Dollar beträgt. Vitek betrieb ein ausgeklügeltes kriminelles Geschäft, das die Kläger angeblich um mehr als eine Milliarde Dollar erleichtert haben soll.

Demnach habe sich Berlins größter gewerblicher Immobilieneigentümer wegen betrügerischer Aktivitäten, darunter Elektrobetrug, Postbetrug, Geldwäsche und anderer Straftaten zu verantworten. Sein Vermögen habe er sich auf Kosten der Kläger aufgebaut. Viteks kommerzielle Interessen erstrecken sich auf mehrere Länder, darunter die Tschechische Republik, die Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Kroatien und das Vereinigte Königreich.

Eine Privatbank in Luxemburg

Vitek soll von der tschechischen Privatbank J&T Banka sowie der in Luxemburg ansässigen Immobilienentwicklungsgesellschaft ORCO Property Group, S.A., und ORCO Germany, der heutigen CPI Property Group, mit einem europäischen Immobilienportfolio von acht Milliarden US-Dollar und fast 4000 Mitarbeitern unterstützt worden sein.

Nachdem Kingstown Capital eine Beteiligung an der ORCO Property Group erworben hatte, soll Vitek «heimlich die Kontrolle über ORCO durch eine Reihe von Briefkastenfirmen» übernommen habe, heißt es vonseiten der Ankläger. Vitek soll ORCO dazu gebracht haben, Immobilien zu Spottpreisen an andere Unternehmen zu verkaufen, die wiederum Vitek im Verborgenen kontrollierte. Zehn Jahre soll das so gelaufen sein.

(L'essentiel)