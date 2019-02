Nettogewinn von SES ist 2018 stark gesunken

Im Jahresverlauf sank der Umsatz des luxemburgischen Satellitenbetreibers SES um 1,2 Prozent auf 2,01 Milliarden Euro, was vor allem auf geringere Umsätze im Videobereich, dem Hauptsegment des Betreibers, zurückzuführen ist. «2018 war ein gutes Jahr für SES, mit einem Wachstum über unseren Erwartungen. Auch das Videosegment, das zwei Drittel unseres Umsatzes ausmacht, blieb trotz schwieriger Marktbedingungen in unseren Prognosen», sagte CEO Steve Collar in der Pressemitteilung.

Drastischer ist der Rückgang beim Nettogewinn, der im letzten Geschäftsjahr von 610 Millionen in 2017 auf 391 Millionen in 2018 gesunken ist (-36 Prozent).

Der Bereich Video ging um 5,5 Prozent zurück, was hauptsächlich auf den Rückgang des Vertriebs zurückzuführen ist. Der verstärkte globale Wettbewerb in dem Sektor ist für die Probleme verantwortlich.

Positive Prognosen für 2019

Das Netzsegment, das Konnektivität und staatliche Dienstleistungen umfasst, wuchs um 7,7 Prozent, insbesondere durch staatliche Dienstleistungen (+12 Prozent) und mobile Konnektivität (+13,1 Prozent), insbesondere eingebettetes Internet, sowohl in der Luft- als auch in der Schifffahrt. Ein weiterer wichtiger Indikator für die Satellitenindustrie ist, dass die Kapazität von SES in der zweiten Jahreshälfte stabil blieb, nachdem in den ersten sechs Monaten vier Satelliten gestartet wurden, darunter einer für die O3b-Niederlassung.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern einen im Vergleich zu 2018 nahezu stabilen Gesamtumsatz von 1,975 bis 2,04 Milliarden Euro, der sich 2020 noch weiter erhöhen könnte. SES erwartet auch, dass die Ebitda-Marge (Bruttobetriebsüberschuss) zwischen 61 Prozent und 62 Prozent des weltweiten Umsatzes liegt, verglichen mit 62,5 Prozent im Jahr 2018.

(L'essentiel/afp)