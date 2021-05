Musk deutet Teslas Bitcoin-​​Ausstieg an – Kurssturz

Tesla-Chef Elon Musk sorgt wieder einmal für Aufsehen in der Bitcoin-Szene: Er hat in einem Tweet angedeutet, dass Tesla seine Bitcoin wieder verkaufen könnte. «Bitcoiners werden sich im nächsten Quartal ohrfeigen, wenn sie herausfinden, dass Tesla den Rest seiner Bitcoin-Bestände verkauft hat», schrieb der Nutzer @CryptoWhale auf Twitter. Musk antwortete auf den Tweet wie folgt: «In der Tat.» Der Kurs von Bitcoin sank nach dem Tweet um rund zehn Prozent.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Am 24. März kündigte Musk an, dass man die Elektro-Autos von Tesla nun auch mit Bitcoin bezahlen kann. Bereits am 13. Mai kam allerdings die Kehrtwende: Musk twitterte, dass Tesla die Kryptowährung ab sofort nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiere. Der Bitcoin-Kurs brach danach um rund 15 Prozent ein.

Energy usage trend over past few months is insane https://t.co/E6o9s87trw pic.twitter.com/bmv9wotwKe — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Milliardeninvestition in Bitcoin

Tesla investierte laut eigenen Angaben rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Der Wert der Kryptowährung war in den vergangenen Monaten stark gestiegen – Anfang Januar kletterte er zwischenzeitlich auf über 40.000 Dollar. Mitte März knackte er sogar die Marke von 60.000 Dollar.

Aktuell ist ein Bitcoin rund 44.580 Dollar wert. Umgerechnet sind das etwa 36.720 Euro. Hier findest du den laufend aktualisierten Kurs.

