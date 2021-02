Zeitplan für Personalabbau auf Kirchberg ungewiss

Seit Dienstag herrscht Gewissheit: Der Luxemburger Standort auf dem Kirchberg wird der «Strategie 2024» der Commerzbank zum Opfer fallen. Weltweit sollen innerhalb der nächsten Jahre 10.000 Stellen gestrichen werden – davon 200 in Luxemburg. Klar ist bislang nur, dass der Plan bis 2024 abgewickelt sein soll, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von L’essentiel erklärt. «Ab wann, hängt von den Verhandlungen der nationalen Gremien ab – so auch in Luxemburg», heißt es aus Frankfurt.

Auch wenn der Plan zur Profitsteigerung schon seit Ende Januar bekannt ist, könnte die Nachricht viele Mitarbeiter hierzulande kalt erwischt haben. «Seitens des Betriebsrates hatte es zunächst geheißen, dass Luxemburg nicht betroffen sein wird», berichtet eine Aleba-Sprecherin. «Dann hieß es plötzlich, dass doch.» Die Mitarbeiter hätten ebenso wie die Gewerkschaft erst vergangene Woche von der Standortschließung erfahren. Dass die Pläne der Commerzbank überhaupt schon Ende Januar bekannt wurden, ist einer undichten Stelle zu verdanken. Eigentlich hatte das Unternehmen sein Vorhaben erst im Februar mitteilen wollen, wie L’essentiel aus sicherer Quelle erfahren konnte.

Ob die Hiobsbotschaft auch für die Betroffenen tatsächlich überraschend kam und wie genau sie informiert wurden, lässt sich bislang nur schwer herausfinden. Auf dem Kirchberg verweist der Sicherheitsdienst bei Anfragen auf die Konzernzentrale in Frankfurt. Zudem seien die Mitarbeiter angehalten worden, Stillschweigen zu bewahren, wie L’essentiel berichtet wurde. Für Fragen stand auf den leergefegten Straßen vor dem Luxemburger Unternehmenssitz entsprechend niemand zur Verfügung.

(mei/L'essentiel)