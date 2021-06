Hard Rock Cafe will exklusive Airline lancieren

Vor einer Woche feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen, nun erweitert es sich um eine Sparte: Hard Rock Cafe ist jetzt auch eine Fluggesellschaft, nicht nur Restaurant, Hotel und Casino.

Hard Rock Air soll aber keine Konkurrenz für internationale Fluggesellschaften oder Easy-Jet werden. Das Angebot richtet sich eher an eine finanzstarke Kundschaft, die in die Resorts von Hard Rock Cafe reisen will.

Laut dem Portal «Aerotelegraph» werden ab Mitte Juli Kunden von und nach Atlantic City geflogen. Weitere Destinationen sollen Cincinatti, Norfolk, Baltimore und Richmond sein. Gereist wird in einem Private Dornier 328 Jet. In diesem finden 30 Passagiere Platz.

(L'essentiel/Philippe Coradi)