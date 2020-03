«Die Luft an Bord ist sauberer als auf der Erde»

Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus treffen die Tourismus- und Transportbranche besonders hart. Aufgrund der verminderten Nachfrage reduzieren die Airlines ihre Kapazitäten im März und April bis zu 50 Prozent. Viele Flugreisende dürften derzeit beunruhigt sein und sich fragen: Ist ein Aufenthalt in der Kabine gesundheitlich riskant, wie keimfrei ist die Luft?

So funktioniert die Frischluftzufuhr im Flugzeug



In der Regel wird die Außenluft vom Triebwerk angesaugt, darin stark komprimiert und vor der Verbrennung abgezapft. Diese sogenannte Zapfluft wird durch die Klimaanlage ins Flugzeug befördert. Spezielle Filter bereiten die an Bord verbrauchte Luft neu auf, damit sie wiederverwertet werden kann. Auf diese Weise zirkulieren rund 50 Prozent der Kabinenluft. Die speziell dafür eingesetzten Filter (sog. HEPA-Filter) säubern die Kabinenluft von Bakterien, Viren, Pollen und Staub. Die auf diese Weise gefilterte Kabinenluft ist sauberer als die Luft in jedem Wohn- oder Geschäftsgebäude.



Quelle: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft

«Die Luft an Bord aller Flugzeuge der Lufthansa-Group-Airlines ist sauberer als die auf der Erde», schreibt der Luftfahrtkonzern auf seiner Website. Die in der Kabine zirkulierende Luft bestehe zu 60 Prozent aus Frischluft von außen und werde gefiltert und von Verunreinigungen wie Staub, Bakterien und Viren befreit. «Die Filterleistung und Luftführung entsprechen den Standards für klinische Operationssäle», schreibt Lufthansa weiter.

Besser als in Büros

Auch der Internationale Luftfahrtverband Iata erklärt, dass die rezirkulierte Luft unbedenklich sei, gestützt auf einer 2017 veröffentlichten Studie der europäischen Flugsicherheitsbehörde Easa, die auf 69 Messflügen basiert. Die Luftqualität in der Flugzeugkabine sei gleich oder gar besser als in Büros oder Kindergärten.

Das einzige Ansteckungsrisiko auf einem Flug bestehe also, wenn der Schutzabstand von 2 Metern zu einer infizierten Person nicht eingehalten werden könne.

