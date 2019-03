Amazon verdient an Klimabewegung kräftig mit

Vor Tausenden von klimastreikenden Schülern hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg am Freitag in Hamburg die Entschlossenheit ihrer Altersgenossen betont. «Wir werden weitermachen, bis sie etwas unternehmen», sagte die 16-Jährige mit Blick auf Politik und Wirtschaft.

Viele der klimastreikenden Schülern werden wohl ein T-Shirt anhaben, auf dem das Motto «Fridays For Future» aufgedruckt ist. Die T-Shirts gibt es auf Amazon und sie kosten zwischen 15 und 18 Euro. Doch mit den Organisatoren der «Fridays For Future»-Bewegung hat das T-Shirt nicht viel zu tun, wie «Bento» schreibt.

«Greta unterstützt keine Waren»

In den Rezensionen zu einem «Fridays For Future»-T-Shirt ist folgender Beitrag zu finden: «Das Shirt ist nicht von der Protestbewegung autorisiert. Wer im Sinne von Fridays For Future handeln will, malt sich lieber selbst eins.»

Svante Thunberg, der Vater von Greta, sagt: «Greta unterstützt keine Waren und hat in keiner Weise ihre Zustimmung zu diesen Produkten gegeben. Die Bewegung ist nicht gewinnorientiert. Aber es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit, dass Greta oder sonst jemand die Vertreiber der T-Shirts stoppen kann. Es würde Zeit und Ressourcen erfordern, die Greta nicht hat.»

Organisation verdient nichts daran

Aber wer sind diese Vertreiber überhaupt? Die T-Shirts kann man von verschiedenen Verkäufern auf Amazon beziehen. Wer aber genau dahinter steht, bleibt unklar. Die Steuernummer der verkauften Artikel gehört zu Amazon.

Die T-Shirts wurden von «Merch by Amazon» produziert, einem Service des Onlineversandhändlers. Dort kann man eigene Motive von Amazon drucken lassen und gleich an die Kunden ausliefern lassen. Der Designer verdient bei jedem verkauften T-Shirt einen Anteil des Kaufpreises.

Weil «Fridays For Future» aber kein eingetragener Verein oder gar eine Firma ist und daher niemand die Rechte am Namen besitzt, kann jede Person mit den T-Shirts Geld verdienen. Die Organisation hinter der Bewegung sieht aber keinen Cent.

(L'essentiel)