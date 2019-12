Linster Bureautique entlässt 14 Mitarbeiter

Die auf Bürobedarf spezialisierte Firma Linster Bureautique schließt Ende 2019 endgültig ihre Türen. Ein Sozialplan wurde am 5. Dezember unterzeichnet. Wie die Gewerkschaft OGBL am Mittwoch in einem Communiqué mitteilt, verlieren 14 Angestellte ihre Arbeit. Vier weitere Mitarbeiter wechseln in die neue Gesellschaft Linster Business. Das Bartringer Traditionsunternehmen wurde 1906 gegründet.

Der Sozialplan sieht eine an das Dienstalter gebundene finanzielle Entschädigung von zwei bis sechs Monatsgehältern und Boni für Mitarbeiter mit unterhaltsberechtigten Kindern vor. Die Unternehmensleitung setze sich zudem dafür ein, dass die entlassenen Mitarbeiter eine neue Stelle finden.

(L'essentiel)