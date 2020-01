Bettel legt in Davos keine konkreten Klima-​​Ziele vor

Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in den Schweizer Alpen stehen in diesem Jahr die Themen Klima und Umweltschutz im Mittelpunkt. So hat etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch den europäischen «Green Deal» vorgestellt. Dabei drohte sie Handelspartnern sogar mit Importschranken, wenn sie weniger klimafreundlich produzieren als europäische Unternehmen. «Es ist eine Frage der Fairness gegenüber unseren Unternehmen und unseren Arbeitnehmern», sagte sie.

Auch Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel legt in Davos mit etwa dreißig bilaterale Treffen einen Gesprächsmarathon hin. Neun Tweets setzte er am gestrigen Mittwoch ab. Er sprach mit Tim Cook von Apple, traf die Verantwortlichen von PayPal, Google oder PWC. Ob und welche Lösungen dort für den Klimaschutz diskutiert wurden, bleibt aber unklar. Auf Twitter fehlt das Wort Klima gänzlich. Auch in der Mitteilung der Regierung werden keine Maßnahmen benannt. In Bezug auf die Stahlindustrie heißt es lediglich, diese sei viel moderner als es den Anschein habe und «in der Lage, einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens über den Klimawandel zu leisten». Konkret sieht anders aus. Und dieser Industriezweig ist nicht der einzige im Land, bei dem Handlungsbedarf besteht.

Greenpeace kritisiert Luxemburgs Finanzsektor und legt anlässlich des WEF einen Bericht mit dem Titel «It’s the finance sector, stupid» vor. Dieser zeigt, wie Banken, Pensionskassen und Versicherungen im Land die WEF-Ziele verfehlen, weil sie weiterhin vor allem auf fossile Brennstoffe setzen. Greenpeace schätzt, dass das gesamte Aktienportfolio der in Luxemburg verwalteten Investmentfonds für mindestens 300 Millionen Tonnen CO2 jährlich verantwortlich ist.

