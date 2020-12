Mastercard und Visa boykottieren Pornhub

Auf Pornhub kann in Zukunft nicht mehr mit Mastercard und Visa bezahlt werden. Dies berichtet die Agentur «Canadian Press». Die beiden mit Abstand größten Zahlungskarten-Anbieter der Welt reagieren damit auf einen Bericht der New York Times. Die Zeitung hatte einen Report publiziert, laut dem Pornhub auch Videos von sexuellen Handlungen mit Kindern hoste.

Bei Mastercard ist die Entscheidung bereits definitiv. «Unsere Untersuchung in den vergangenen Tagen hat die Tatsache bestätigt, dass die Website gegen unsere Normen gegen sittenwidrige Inhalte verstößt», teilte ein Mastercard-Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) mit. Finanzinstitute, bei denen in der Vergangenheit Pornhub-Zahlungen über Mastercard-Kreditkarten abgewickelt wurden, seien daher zum Verzicht darauf aufgefordert worden.

Zentrale in Kanada

Visa stellte seine Dienste für Pornhub vorerst ein. Dies gelte mindestens, bis das Ergebnis einer Untersuchung der Vorwürfe gegen Pornhub vorliege, hieß es.

Pornhub, das seine Zentrale im kanadischen Montreal und seinen Steuersitz in Luxemburg hat, wies die Vorwürfe zurück und nannte die Entscheidungen von Mastercard und Visa «extrem enttäuschend». Schließlich habe das Unternehmen zwei Tage zuvor eine Reihe von Maßnahmen gegen illegale Inhalte vorgestellt. So ist es nun anonymen Nutzern untersagt, Inhalte bei Pornhub hochzuladen. Die Entscheidungen von Mastercard und Visa seien «schrecklich für die hunderttausenden Models, die auf unsere Plattform als Einnahmequelle zählen», erklärte Pornhub mit Blick auf die Porno-Darsteller.

Mutterhaus von Pornhub ist Mindgeek. Zu dem kanadischen Unternehmen gehören noch weitere Porno-Websites wie etwa YouPorn.

(L'essentiel/Lucas Orellano/SDA)