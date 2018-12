«Noch nie hatte ein Laden am 25. Dezember offen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die meisten Menschen genießen den ersten Weihnachtstag im Kreise ihrer Familien. Der OGBL hat es vorgezogen einen Protest vor einem lokalen Supermarkt in Esch/Alzette zu organisieren. Der Grund? Die Mitarbeiter sollten unterstützt werden, da sie am heutigen Feiertag bis 13 Uhr arbeiten müssen. Nach Angaben der Gewerkschaft stellt dies eine Premiere in Luxemburg dar.

«Bislang hat es noch nie ein Geschäft gewagt, am 25. Dezember in Luxemburg seine Türen zu öffnen. Ein Tabu wurde gebrochen», so der OGBL, der die Gelegenheit nutzt, um eine Änderung des geltenden Rechts zu fordern.

«Nichts verbietet solche Ladenöffnungszeiten, im Gegenteil, das Gesetz erlaubt es den Geschäften, jeden Feiertag und Sonntag bis 13 Uhr zu öffnen. Diese Situation kann so nicht weitergehen. Der OGBL fordert ein Gesetz, das es ermöglicht, die Öffnungszeiten der verschiedenen Branchen zu verhandeln», so das Fazit der Pressemitteilung.

(L'essentiel)