Chef der Marriot-​​Hotels an Krebs verstorben

Der CEO des US-Hotelunternehmens Marriott, Arne Sorenson, ist tot. Sorenson hatte Marriott zur weltweit größten Hotelkette ausgebaut und das Unternehmen durch die Corona-Pandemie geführt. Er starb am 15. Februar in Folge einer Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie das Unternehmen mitteilte. Sorenson wurde 62 Jahre alt. 2019 wurde er noch von der Zeitschrift Chief Executive zum «CEO of the Year» gewählt.

Erst in diesem Monat hatte Sorensen seine Arbeit reduziert, um sich einer aggressiveren Krebstherapie zu widmen. Die Diagnose hatte Sorenson 2019 erhalten.

Sorenson war der erste CEO der Firma, der nicht selbst den Namen Marriott trug – und nur einer von drei Menschen, die den Posten in der 93-jährigen Firmengeschichte innehatten. Er hinterlässt seine Ehefrau Ruth sowie vier erwachsene Kinder.

(L'essentiel/DPA)