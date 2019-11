KBC Asset Management verlässt Luxemburg

Die belgische Banken- und Versicherungsgruppe KBC wird ihre Fondsmanagement-Aktivitäten und ihr Kompetenzzentrum für Renten- und Geldmarktfonds von Luxemburg nach Belgien zurückführen, berichtet L'Echo. «Die Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 stattfinden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden», sagte die KBC gegenüber L'essentiel.

Den 22 betroffenen Mitarbeiter sei von KBC angeboten worden, am Standort in Belgien weiterzuarbeiten. Darüber hinaus weist die Banken Gruppe darauf hin, dass diese Entscheidung «für die Kunden nichts ändert» und dass sie aus Gründen der «Effizienzsteigerung» getroffen worden sei. «Die Gesetzgebung in Bezug auf Investmentfonds findet zunehmend auf europäischer Ebene statt. Es besteht deshalb kein Interesse mehr daran, diese Aktivität in Luxemburg zu halten», ergänzt KBC.

In Belgien will die Gruppe außerdem bis 2022 1400 Arbeitsplätze abbauen, ebenfalls mit dem Ziel, die «operative Effizienz» zu verbessern. Dort beschäftigt die Gruppe derzeit rund 16.000 Mitarbeiter.

(ol/L'essentiel)