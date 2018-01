Preise sind zuletzt nur langsam gestiegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Verbraucherpreise steigen weiter, wenn auch langsamer als in den Vormonaten. Im Dezember stiegen sie im Vergleich zum Dezember 2016 um 1,36 Prozent. Im November waren es noch 1,5 Prozent. Das geht aus dem monatlichen Inflationsindex von Statec hervor, der am heutigen Mittwoch veröffentlicht worden ist.

Das Statistische Institut stellte fest, dass die Preise für Erdölrohstoffe in den letzten Monaten stark schwankten. Im Dezember stiegen sie im Jahresvergleich kräftig an (+4,2 Prozent), sanken aber im Vergleich zum November um 0,2 Prozent. Die Benzinpreise sind gesunken, das gilt aber nicht für Diesel oder Heizöl. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke legten in einem Jahr um 2,38 Prozent zu. Auch bei den Wohnkosten (Miete, Wasser, Strom) ist ein Anstieg von 1,57 Prozent zu beobachten. Der stärkste Rückgang war im Bereich der Kommunikation zu verzeichnen. Dort sanken die Preise um 4,61 Prozent.

Bei niedriger Inflation steht die Aussicht auf eine automatische Lohnindexierung nicht unmittelbar bevor. Die Kennziffer, auf deren Basis die Lohnangleichung berechnet wird, hat sich im Dezember kaum verändert. Die Statec gab ihrerseits keine neue Einschätzung zum nächsten Termin der Lohnindexierung ab.

(jg/L'essentiel)