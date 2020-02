Banken geht es trotz niedriger Zinsen gut

Seit 2016 sind die Zinsen auf einem dauerhaft niedrigen Niveau. Hinzukommen Unsicherheit auf den Aktienmärkten und neue europäische Vorschriften. Dennoch geht es den Banken im Großherzogtum gut, wie der Statec am Donnerstag erklärte.

Das Ergebnis des Statec lautet: «Im Jahr 2018 stieg die Bruttowertschöpfung (BWS) der Banken leicht an (+3 Prozent), nachdem sie 2017 um 1,9 Prozent gesunken war. Allein die Kreditinstitute erwirtschafteten im Jahr 2018 rund 13 Prozent der gesamten BWS in Luxemburg (im Vergleich zu durchschnittlich nur 4 Prozent in der Eurozone).»

Nachfrage durch die Europäische Zentralbank gleicht Niedrigzins aus

Das Statistikinstitut stellt fest, dass die Gemeinkosten der Banken zwischen 2015 und 2018 im Durchschnitt um 26 Prozent gestiegen sind, unabhängig von der Art ihrer Tätigkeit. Im gleichen Zeitraums stiegen die Provisionen um 10 Prozent. «Drei Viertel dieses Anstiegs kamen jedoch ausschließlich von den Depotbanken (+18 Prozent seit 2015), die durch das Wachstum der Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in Luxemburg (+20 Prozent des Vermögens) angetrieben wurden», stellt der Satec fest.

Auch wenn das niedrige Zinsumfeld die Gewinne bei der Kreditvergabe begrenzt, wird dies durch die stark gestiegene Nachfrage in Verbindung mit der Unterstützung der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr als ausgeglichen. Infolgedessen stieg die Zinsmarge im Bankensektor um 9 Prozent. Bei den Depotbanken hat sie sich fast verdoppelt, bei den Privatkundenbanken stieg sie um 47 Prozent, während sie bei den auf Unternehmensfinanzierung spezialisierten Banken (-9 Prozent), den Universalbanken (-16 Prozent) und den Privatbanken (-32 Prozent) zurückging.

