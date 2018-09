Luxemburgs Fondsindustrie will Nase vorn behalten

Die Fondsbranche hat sich im Laufe der Jahre zu einer tragenden Säule der Luxemburger Wirtschaft entwickelt. Mehr als 14.000 Menschen arbeiten für die Unternehmen des Sektors, der rund 46 Prozent der Steuererträge im Finanzsektor beisteuert.

Dies ist ein Punkt, den der Branchenverband Alfi («Association luxembourgeoise des fonds d’investissement») anlässlich seines 30-jährigen Bestehens nicht unerwähnt lassen will. «Was sich in den vergangenen 30 Jahren am meisten verändert hat, ist die Größe der Branche. Ausschlaggebend war das Inkrafttreten der EU-Richtlinie für OGAWs (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Englisch: Ucits) im Jahr 1985, das eine einmalige Chance war. Damals führte die Regierung eine Kontrolltätigkeit ein und stellte die notwendigen Ressourcen bereit, sodass die Luxembourg Ucits heute eine anerkannte Marke sind», sagt Denise Voss, Präsidentin des Verbands.

Verwaltetes Vermögen hat sich vervielfacht

Dank dieses «europäischen Passes», der es ermöglicht, Fonds grenzüberschreitend zu vermarkten, und des um ihn herum entwickelten Fachwissens hat die Gesamtzahl der vom Großherzogtum verwalteten OGAW-Vermögen in diesem Sommer 3582 Milliarden Euro überschritten. Vor 30 Jahren lag diese Zahl noch bei 436 Milliarden Euro. Diese Besonderheit hat dazu beigetragen, das Land zum zweitgrößten Finanzplatz der Welt für Investmentfonds zu machen.

Eine weitere Säule des Sektors sind Hedgefonds, die 16 Prozent der verwalteten Vermögen ausmachen. «Auch bei diesen neuen Produkten ist Innovation der Schlüssel. REFs (Real Estate Fund Units) wurden gegründet, um anspruchsvolle institutionelle Investoren anzusprechen. Mehr als 300 dieser Fonds werden inzwischen angeboten», sagt Denise Voss.

Für die Zukunft sieht die Fondsbranche die neuen Informationstechnologien, insbesondere Fintechs und künstliche Intelligenz, als Schlüssel zum Erfolg.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)