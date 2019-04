Cargolux verbucht das beste Jahr seiner Geschichte

Mit einem Nettoeinkommen in Höhe von 211,2 Millionen US-Dollar hat Cargolux das beste Finanzjahr seiner Geschichte erwirtschaftet. Das teilte das Management der luxemburgischen Luftfrachtgesellschaft am Mittwoch mit. Das Unternehmen brach damit seinen bisherigen Rekord aus dem Vorjahr (122,3 Millionen Dollar). «2018 war ein sehr gutes Jahr, in dem wir in jedem Monat einen Gewinn verzeichneten – der komplizierten Beziehungen zwischen den USA und China und dem Brexit zum Trotz», erklärt Paul Helminger, Vorstandsvorsitzender von Cargolux.

Dem Unternehmen sei es gelungen seine Erträge um acht Cent pro transportiertem Kilogramm zu steigern, was zu einem Gewinn in Höhe von 80 Millionen Euro geführt habe. Gleichzeitig habe Cargolux große Mengen an Waren mit hoher Wertschöpfung transportiert. «Wir haben uns auf pharmazeutische Produkte und Teile für Flugzeugtriebwerke konzentriert», sagt Helminger. Außerdem habe sich das profitable Chartergeschäft, zu dem auch Flüge für die Formel 1 gehören, gut entwickelt.

Cargolux beschäftigt heute weltweit 2136 Mitarbeiter, im Jahr 2017 waren es noch 2027. 1.531 davon arbeiten im Großherzogtum.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)