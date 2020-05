Der Handel in Luxemburg atmet trotz Sorgen auf

Jean-Paul Olinger, Direktor des Unternehmerverbands in Luxemburg (UEL), reagierte am Dienstag erleichtert auf die Ankündigungen von Premierminister Xavier Bettel über die schrittweise Wiedereröffnung der Geschäfte ab kommenden Montag: «Wir freuen uns, dass sich die Situation allmählich wieder normalisiert», sagte er. Aber die Sorgen seien noch nicht vorbei: «Wir erwarten keine sofortige 100-prozentige Erholung», sagt er gegenüber L'essentiel.

Tatsächlich werden auch die Händler gesundheitspolitische Maßnahmen ergreifen müssen, was sich auch auf die Zahl der Kunden auswirken werde. «All dies wird zusätzliche Kosten verursachen. Hinzu kommen die neue Ausrüstung, Schutzkleidung und häufigerer Reinigung, je nach Tätigkeitsbereich», sagt Olinger.

« Wir haben kein Interesse daran, die Dinge zu überstürzen »

Da die Schwierigkeiten für die meisten Unternehmen wahrscheinlich anhalten werden, fordert der Verband die Fortsetzung der Beihilfen, «zumindest teilweise, wenn die Unternehmen ihre Tätigkeit nicht zu 100 Prozent wieder aufnehmen können». Bei der staatlichen Hilfe seit Beginn der Krise handle es sich im Wesentlichen um eine «Stundung von Belastungen», die zurückgezahlt werden müssten, also Hilfe, die «den durch die Schließung entstandenen Verlust nicht ausgleicht», betont der Direktor der UEL.

Jean-Paul Olinger wies darauf hin, dass die UEL nicht auf eine rasche Wiederaufnahme der Tätigkeit dränge. «Dies ist ganz klar eine Regierungsentscheidung, wir haben kein Interesse daran, die Dinge zu überstürzen», erklärt er. Dennoch räumt er ein, dass die Fachleute in Luxemburg «beobachten, was in den Nachbarländern passiert». Dies könne durchaus Erwartungen schüren und Fragen aufwerfen.

(jg/L'essentiel)