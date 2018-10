«Musk und Tesla hatten noch Glück»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Streit um einen irreführenden Tweet um den angeblichen Börsenrückzug des Elektroautobauers Tesla haben sich Tech-Milliardär Elon Musk und die US-Börsenaufsicht SEC am Samstagabend auf eine Vereinbarung geeinigt. Erst am Donnerstag hatte die SEC Klage gegen den Tesla-Chef eingereicht. Jetzt darf Musk seinen Posten als CEO zwar behalten, nimmt aber eine dauerhaft geschwächte Position in Kauf. Die wichtigsten Antworten.

Was beinhaltet der Deal?

• Musk muss den Posten als Verwaltungsratschef von Tesla innerhalb von 45 Tagen für mindestens drei Jahre abgeben

• Musk und Tesla müssen je 20 Millionen US-Dollar Strafe zahlen

• Neu sollen zwei unabhängige Direktoren in den Verwaltungsrat berufen werden

Was heißt das für Musk?

Weniger Macht. Bisher war in seiner Doppelrolle als CEO und Verwaltungsratschef von Tesla beinahe unantastbar. Für letztere werden nun zwei «unabhängige Manager» ernannt. Allerdings hätte es Musk noch härter treffen können. Mit der Abmachung entgeht er einer schwereren Bestrafung: laut der Börsenaufsicht drohte ihm ein komplettes Verbot, im Vorstand von börsennotierten Unternehmen zu arbeiten. Weil der Deal kein Schuldeingeständnis beinhaltet und weil Musk für das operative Geschäft verantwortlich bleibt, werten viele Analysten das Ergebnis als positiv den 47-Jährigen.

Weiter sieht der Deal eine Art Twitter-Babysitter für ihn vor. Tesla soll zusätzliche Kontrollen einrichten, um «Musks Kommunikation zu steuern», besonders was dessen Twitter-Aktivitäten betrifft. In den vergangenen Monat hatte Musk mehrfach durch emotionale und erratische Auftritte Aufsehen erregt.

Was war Auslöser für die Klage gegen Musk?

Die Börsenaufsicht wirft Musk vor, Anleger in die Irre geführt zu haben. Der Tesla-Chef hatte Anfang August mit einer Mitteilung auf Twitter für Wirbel gesorgt, wonach er einen Rückzug des Elektroautobauers von der Börse ins Auge fasse und die Finanzierung dafür «gesichert» sei. An den Aktienmärkten sorgte die unkonventionelle Ankündigung für Unruhe; die Tesla-Aktie legte um fast elf Prozent zu, woraufhin die New Yorker Börse den Handel mit den Papieren zeitweise aussetzte.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.— Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Ende August machte Musk dann einen Rückzieher: Hatte er zuvor noch argumentiert, dass die Unabhängigkeit des Unternehmens von der Gunst der Börsenanleger gut für Tesla sei, kündigte er in einem Blog-Eintrag an, der Verbleib an der Börse sei doch der «bessere Weg für Tesla». Die SEC kam jetzt zum Schluss, Musk habe zwar mit potenziellen Geldgebern über einen Börsenrückzug von Tesla gesprochen – aber nur sehr vage.

Was bedeutet die Abmachung für Tesla?

Aufatmen. Angesichts der drastischen Strafe die die SEC angekündigt hatte, «hatten Musk und Tesla Glück», resümiert etwa Autotrader-Analystin Michelle Krebs. Lloyd Greif, CEO der Investmentbanking-Firma Greif & Co. in Los Angeles nennt die Vereinbarung einen «Sieg für Tesla».

Nachdem die SEC Klage eingereicht hatte, waren die Tesla-Aktien am Freitag um 14 Prozent abgestürzt. Da die Klage nun vom Tisch ist, vermuten Beobachter, dass sie sich am Montag wieder erholen dürfte.

Drohen Musk weitere Konsequenzen?

Möglicherweise. Laut Medienberichten führt auch das US-Justizministerium eigene Untersuchungen durch, die in Strafermittlungen münden könnten. (kko/afp)

(L'essentiel)