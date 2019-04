Jahresüberschuss sinkt um drei Prozent

Der Jahresüberschuss der luxemburgischen Banken sank 2018 um 3,03 Prozent auf 3,609 Milliarden Euro. Dies ist der wichtigste Punkt aus der Bilanz 2018, die die Luxemburger Banken- und Bankiervereinigung (ABBL) am Montag vorgestellt hat. Bereits 2017 hatten die Banken einen Rückgang des Nettoergebnisses (-21 Prozent) zu verzeichnen.

«Es gibt eine gute Entwicklung der Zinsmargen und Provisionen», erklärt Guy Hoffmann, Präsident der ABBL. «Die sonstigen Bankerträge sind jedoch durch den Anstieg der Aufwendungen (+ sechs Prozent) beeinflusst». Tatsächlich stiegen die Personalkosten bei konstanter Mitarbeiterzahl um 2,9 Prozent. Darüber hinaus stiegen Ausgaben für die Verwaltung, insbesondere wegen Investitionen in neue technische Infrastruktur sowie für die Einhaltung von Vorschriften um 9,1 Prozent.

«Unsere Attraktivität zu erhalten, hat absolute Priorität»

Guy Hoffmann weist jedoch darauf hin, dass der Bankensektor in Luxemburg nach wie vor ein «sehr solider Sektor mit der höchsten Solvenz in Europa» ist. Damit tragen die Banken weiterhin aktiv zur Finanzierung der luxemburgischen Wirtschaft bei. Die den Haushalten gewährten Wohnungsbaudarlehen haben sich in zehn Jahren verdoppelt. Der gleiche Trend gilt für Unternehmenskredite.

In diesem Zusammenhang nahm die Beschäftigung im Bankensektor 2018 leicht zu. So betrug die Gesamtzahl der Mitarbeiter 26.317 im vergangenen Jahr, verglichen mit 26.111 im Jahr 2017. Ein nachhaltiger Trend? «Machen wir uns nichts vor», sagt Guy Hoffmann. «Durch die Digitalisierung verschwinden einige Funktionen. Auch wenn die Banken in den letzten Jahren viel Personal eingestellt haben, wird sich dieses Tempo in den kommenden Jahren verlangsamen.»

In einem Sektor, der mit der Digitalisierung, aber auch mit Veränderungen im Konsumverhalten und dem Eintritt neuer Akteure auf den Markt konfrontiert ist, hat die «Erhaltung unserer Attraktivität absolute Priorität», so Guy Hoffmann abschließend.

(Olivier Loyens/L'essentiel)