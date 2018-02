Drei Firmen sehen in eine grünere Zukunft

Grün sein lohnt sich. Die Regierung hat am Dienstag drei Unternehmen mit dem Label «Lean & Green» ausgezeichnet. Dieses wurde 2014 ins Leben gerufen und soll Firmen der Logistikbranche ermutigen, ihre CO2-Emission zu reduzieren. Luxport Group, Kronospan und Webtaxi wurden nun in den erlauchten Kreis der bislang acht ausgezeichneten Betriebe aufgenommen (siehe Infobox). Um das Label zu bekommen, müssen die Konzerne ihren CO2-Ausstoß aus Logistikaktivitäten um 20 Prozent senken.

Elf Unternehmen in Luxemburg



In ganz Europa sind insgesamt 500 Firmen mit dem Label «Lean & Green» ausgezeichnet.Es wird seit 2008 verliehen. In Luxemburg gibt es nun elf Konzerne: Arthur Welter, Cargolux, CFL Multimodal, GN Transport, Luxair Cargo, Offergeld, Post et Transalliance, Luxport, Kronospan und Webtaxi.