Wendepunkt für Euro-​​Wirtschaft soll näher rücken

Die Wirtschaft im Euroraum erholt sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) zusehends von den Rückschlägen der Corona-Krise. «Ich denke, wir sind jetzt im Mai und Juni an einem Wendepunkt», sagte der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip R. Lane, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der französischen Tageszeitung «Le Monde». «Von nun an wird die Wirtschaft schnell wachsen, jedoch von einem gedämpften Niveau ausgehend.»

Bis das Vor-Krisenniveau wieder erreicht sei, werde es noch eine Weile dauern: «Selbst bei einem recht schnellen Wachstum für den Rest dieses Jahres würde das Euro-Währungsgebiet erst um diese Zeit im nächsten Jahr wieder auf das BIP-Niveau von 2019 zurückkehren.» Jeder müsse sich vor Augen führen, «dass die wirtschaftliche Erholung kein superschneller Prozess sein wird», bekräftigte Lane. Eine nachhaltige Unterstützung durch Staaten und Geldpolitik bleibe erforderlich.

