Deloitte wächst seit acht Jahren in Folge

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bindung von Talenten, Investitionen in Technologie, fundierte Kenntnisse des eigenen Unternehmens – das sind die Eckpfeiler und gleichzeitig die Herausforderungen für das kontinuierliche Wachstum von Deloitte Luxemburg in den letzten acht Jahren. Das Unternehmen hat an diesem Donnerstag seine Jahresergebnisse präsentiert.

Ein Umzug im Mai 2019



Das neue Gebäude, das Deloitte im Cloche d'Or beziehen wird, ist fast fertig. Die Teams sollen im Mai 2019 über einen Monat verteilt umziehen. Das Unternehmen startet mit einem 15-jährigen Mietvertrag. «Es ist eine Chance zur Einführung neuer Technologien und eine veränderte Arbeitsweise, die zu unserer jungen Belegschaft passt (durchschnittlich 32 Jahre alt, Anmerkung der Redaktion)», erklärt Betriebsleiterin Sophie Mitchelle. Von den 2300 Mitarbeitern werden 250 bis Ende des Jahres auch in einem neuen Gebäude in Belval untergebracht sein, das bereits in Betrieb ist.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 330 Millionen Euro, mit einem Wachstum in jeder Abteilung. Wenn das Audit auf +4 Prozent begrenzt ist, liegt es an der «Marktsättigung», bemerkt der geschäftsführende Gesellschafter John Psaila. Im Steuerwesen, wo die Einnahmen um acht Prozent gestiegen sind, nimmt die Berichterstattung (Transaktionen, Beträge, Herkunft usw.) einen immer wichtigeren Platz ein.

«Steuerkrieg zwischen den EU-Mitgliedstaaten»

«Die Aktivität hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt», fasst Raymond Krawczykowski, Leiter der Steuerabteilung, zusammen. Er stellt fest, dass «ein Steuerkrieg zwischen den EU-Mitgliedstaaten» dazu führen könnte, dass Unternehmen für dasselbe mehrfach besteuert werden könnten. «Die schnelle Verbreitung von Richtlinien, die sich manchmal widersprechen», bringt auch mehr Komplexität mit sich.

Das stärkste Wachstum verzeichnete der Beratungssektor mit +20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei das Dienstleistungsangebot des Unternehmens in diesem Bereich erweitert wurde. Regulatorische Aspekte, Digitalisierung, Reporting und operative Effizienz sind hier Teil der Weiterentwicklung.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)