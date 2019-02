Husky startet das Projekt «Industrie 4.0»

Am Mittwoch stellten die Geschäftsführer der Firma Husky ihr Digitalisierungsprojekt «Factory of the future» vor. Damit startet der in Düdelingen ansässige, weltweit größte Markenanbieter von Spritzgießmaschinen in die Industrie 4.0-Ära. Um Lieferungen in Rekordzeit garantieren zu können, soll innerhalb von ein bis zwei Jahren der vollständige Prozess – von der Erstellung von Angeboten bis zu Lieferung eines Endproduktes – digitalisiert werden. «Wir haben heute einen aufwendigen, manuellen Prozess. Die Lieferzeit, für die heute zwischen acht und zwölf Wochen gebraucht wird, wird in Zukunft weniger als zwei Wochen betragen», erklärt Stefano Miri, Verwaltungsleiter des Fertigungsstandortes Düdelingen.

Das in Zusammenarbeit mit dem deutschen Konzern Siemens entwickelte Forschungs- und Innovationsprojekt kostet in seiner Startphase rund 15 Millionen Euro. Dafür erhält Husky eine finanzielle Unterstützung vom Wirtschatsministerium in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Die Gesamtinvestitionen für das Projekt, das bis 2021 umgesetzt werden soll, betragen etwa 50 Millionen Euro.

Die Digitalisierung soll jedoch nicht zu einem Stellenabbau führen, so John Galt, Geschäftsführer der kanadischen Gruppe. Derzeit beschäftigt Husky in Düdelingen rund 918 Angestellten. «Ist der Prozess erfolgreich, erwarten wir ein größeres Wachstum. Außerdem erhalten unsere Mitarbeiter dadurch neue Kompetenzen», sagt Galt. Insgesamt 74 Mitarbeiter sind bereits am «Luxembourg Digital Skills Bridge»-Programm beteiligt.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)