Uncle Ben's heißt jetzt Ben’s Original und hat neues Logo

Auf jeder Packung Reis der Marke Uncle Ben’s prangte bislang das Gesicht eines schwarzen Mannes. Angesichts der anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA wurde im Juni 2020 eine Veränderung angekündigt. Damit will Uncle Ben’s rassistischen Vorurteilen und Ungerechtigkeiten ein Ende setzen, wie es damals in einer Medienmitteilung hieß.

Am Mittwoch nun präsentierte der Nahrungsmittelkonzern Mars, zu dem Uncel Ben’s gehört, die neue Verpackung für die 70 Jahre alte Marke. Der Schwarze Mann ist verschwunden und und neu heißt das Produkt Ben’s Original. In den Verkauf soll der Reis in neu gestalteter Verpackung 2021 kommen, wie «CBS News» schreibt.

«Wir haben auf unsere Mitarbeiter und Kunden gehört und sind überzeugt, dass es in der gesamten Gesellschaft Zeit ist für Veränderung», sagt Fiona Dawson vom Lebensmittelkonzern Mars. Man könne es nie allen recht machen, aber es gehe darum, «das Richtige zu tun».

(L'essentiel/Denis Molnar)