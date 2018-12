Luxemburgs Wirtschaft steht vor technologischem Wandel

«Es ist gut, aber man kann es besser machen.» Damit hat der Luxemburger Wirtschafts- und Sozialrat (CES) die Strategie bewertet, die es der luxemburgischen Wirtschaft ermöglichen soll, vollständig in das Zeitalter der Digitalisierung einzutreten. «Die Rifkin-Studie ist ein gut funktionierender Entwurf, berücksichtigt aber nicht ausreichend den sozialen und gesellschaftlichen Aspekt. Es wäre besser, die Auswirkungen von Innovationen auf das soziale Gleichgewicht und die öffentlichen Finanzen zu verstehen», sagt Marco Wagner, Präsident des CES.

Der CES, ein Beratungsgremium der Regierung, hat daher am Montagmorgen ein 93-seitiges Gutachten zu den verbesserungswürdigen Aspekten vorgestellt, um den zukünftigen technologischen Veränderungen gerecht zu werden. «Wir müssen dafür sorgen, dass auch die KMU gut auf die Digitalisierung vorbereitet sind. Zusätzlich muss der Fokus auf eine Ausbildung in den neuen Berufen gesetzt werden, damit keine Arbeitsplätze in Gefahr sind», erklärt Wagner weiter. «Die Haushalte müssen über die Mittel verfügen, um in die Energieerzeugung und die ökologische Sanierung ihrer Häuser zu investieren.»

In dem Gutachten werden nach wie vor unterschiedliche Themen wie die Entwicklung der Finanztechnologie, die gemeinsame Pflegeakte («Dossier de soins partagé», DSP) sowie die Anpassung des rechtlichen Rahmens für die Kreislaufwirtschaft behandelt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)