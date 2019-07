Supermarkt verfüttert altes Brot an Insekten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Supermärkte wollen der Verschwendung von Lebensmitteln entgegentreten. Aber auch Rabatte und Kooperationen mit sozialen Trägern können nicht immer verhindern, dass Lebensmittel, die noch genießbar wären, nicht in hungrigen Bäuchen landen, sondern auf dem Müll.

Eine österreichische Filiale der Supermarktkette Lidl hat sich jetzt Hilfe vom Wiener Start-up «Livin farms» geholt. Die Gründer haben nämlich eine automatisierte Anlage entwickelt, in der Insekten mit organischen Abfällen gefüttert werden – um später selbst in Form hochwertiger Proteine als Futter für Tiere oder als Dünger verwendet zu werden.

Sinnvolle Wiederverwertung

«Wir können bereits in der Testphase große Mengen Altbrot sinnvoll wiederverwerten. Und das ist erst der Anfang», zieht Christian Schug, Leiter der Supermarktkette in Österreich eine erste Bilanz. Alle anderen Produkte, die sich nicht mehr verkaufen oder spenden lassen, werden derzeit in Biogasanlagen verwertet.

(L'essentiel/red)