Die Post zeigt ihr zukünftiges Hauptquartier

Hinter dem schwarzen Baustellenzaun klafft ein beeindruckendes Loch im Boden. Nach 18 Monaten Abriss und Rückbau ist das Fundament für die zukünftige Zentrale des nationalen Post- und Telekommunikationsunternehmens vorbereitet. Am Montag wurde der Grundstein gelegt.

Vom alten Postzentrum ist nur die Fassade des Accinauto-Gebäudes aus den 1950er Jahren erhalten geblieben. «Wir haben ein Projekt ausgewählt, das sich perfekt in den Bahnhofsbereich einfügt», erklärt Claude Strasser, General Manager von Post Luxemburg.

Geplant sind neun Stockwerke und vier Untergeschosse mit einer Fläche von 28.000 Quadratmetern inklusive Büros und einem Service-Bereich im Erdgeschoss. Die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2022 geplant, der Umzug soll im letzten Quartal erfolgen.

Tausend Mitarbeiter werden in dem Neubau unterkommen, siebenhundert von ihnen aus dem nahegelegenen Mercier-Gebäude in der Rue de Reims, welches der Post vorübergehend als Hauptsitz diente. Die anderen Mitarbeiter kommen aus verschiedenen älteren Gebäuden. Claude Strasser erklärt die Maßnahmen als «eine Immobilienstrategie, die wir seit fünf Jahren verfolgen und die damit begann, unsere Mitarbeiter am Bahnhof und an der Cloche d'Or zusammenzubringen».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)