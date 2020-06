Nachdem der Tod von George Floyd weltweit Protestwellen gegen Rassismus auslöste, hat kürzlich auch der Versandhändler Amazon reagiert: Das Unternehmen kündigte eine Spende von 10 Millionen Dollar an – für Organisationen, die Gerechtigkeit für Schwarze unterstützen. Auf einigen Amazon-Websites war auch der Slogan «Black lives matter» zu lesen.

Das verärgert manche Konsumenten: Jeff Bezos erhält deswegen vermehrt Hassmails, wie der Amazon-CEO auf Instagram schreibt. Dort veröffentlichte der Milliardär auch gleich einige davon – etwa eines von Dave, der sagt, er werde nie mehr etwas bei Amazon bestellen. Dazu meint Bezos: «Dave, du bist ein Kunde, den ich gerne verliere.»

Bezos ist der Meinung, dass solcher Hass nicht im Dunkeln bleiben dürfe. Darum veröffentliche er solche E-Mails. Der Post konnte innerhalb Stunden knapp 200.000 Likes sammeln. Für seine Reaktion erhält der CEO auch von Promis Unterstützung: So schreibt etwa das Model Amber Rose in den Kommentaren: «Tschüss Dave!»

Marketing-Manöver?

Das Aufsehen ist groß, das Bezos mit seiner Bereitschaft, auf rassistische Kunden zu verzichten, erregt. Insgesamt wurde allein das E-Mail von Dave über 15.000-mal auf Instagram kommentiert – die meisten anderen Posts von Bezos haben lediglich ein paar Tausend Kommentare.

Dass Bezos so gewisse Kunden abschreckt, ist aber kein großes Risiko für Amazon, davon ist Marketing-Expertin Adrienne Suvada überzeugt. Die Aussagen von Bezos seien zudem nicht allzu kontrovers, weil die breite Maße zustimmt, dass Rassismus schlecht ist. «Riskant wäre natürlich eine gegenteilige Botschaft – das gäbe einen Shitstorm.»

Grundsätzlich sei es für Unternehmer meistens besser, sich gar nicht ideologisch zu äußern und neutral zu bleiben, sagt Suvada: «Es wird für Firmen aber zunehmend schwierig, gar nichts zu aktuellen Strömungen zu sagen.» Das könne schnell als stille Akzeptanz von Missständen gewertet werden.

Die Posts seien darum eher ein Marketing-Manöver. So kann Amazon verhindern, dass irgendwann Kritiker von Bezos wissen wollen, warum er, der so viel Geld hat, denn nichts mache.

Kaum authentisch

Dass viele große Firmen bei aktuellen Themen aufspringen, indem sie sich mit der Allgemeinheit auf eine Seite schlagen, wirkt laut Suvada nicht authentisch: «Jetzt sind es die Rassismusproteste, vorher wars die Klimadebatte – man macht nur etwas, wenns die Öffentlichkeit grad interessiert.»

Wesentlich authentischer würden Firmen wirken, die sich seit Jahren bereits für etwas einsetzten – von solchen Unternehmen höre man in der Regel aber am wenigsten, so Suvada. Meist seien das alteingesessene Firmen, die langfristig von bestimmten Ideologien getriebene Stiftungen oder Projekte unterstützten.

(L'essentiel/Raphael Knecht)