Pokémon-​​Karte kostet fast eine Viertelmillion Dollar

Für eine Pokémon-Sammelkarte hat der US-Rapper Logic 226.000 Dollar bezahlt. Er hat die Karte über eine Auktion von Iconic Auctions ersteigert. Die Karte ist damit das teuerste Nintendo-Sammlerstück, das jemals gekauft wurde.

Es handelt sich um eine Sammelkarte der ersten Edition des Pokémon Charizard, zu Deutsch Glurak. Die Karte stammt aus dem Jahr 1999. Speziell daran ist, dass die Zeichnung keinen Schatten besitzt und inzwischen sehr selten geworden ist.

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.



Including the 20% buyer's premium, the total transaction value exceeds $220k.



As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL