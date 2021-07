Community fordert das alte Coca-​​Cola Zero zurück

Coca-Cola hat kürzlich seiner zuckerlosen Variante Zero ein neues Design verpasst. Auch an die Rezeptur wagte sich der Getränkeriese ran. Dazu lässt er die Kampagne «Best Coke Ever» auf zahlreichen Kanälen spielen, bei der er Konsumentinnen und Konsumenten auffordert, das neue Cola Zero auszuprobieren und darüber zu diskutieren.

Die Community lässt sich nicht lange bitten. Auf der Facebook-Seite zur Kampagne hagelt es negative Kommentare. «Warum nur haben Sie das getan?» zeigt sich eine Nutzerin fassungslos. «Das schmeckt einfach nur flach. Jetzt muss ich auf Pepsi Max umsteigen.»

Auch eine weiter Person will sich von Coca-Cola lossagen, wie er im Kommentar schreibt: «Ein schrecklicher neuer Geschmack! Ich hoffe, das zeigt sich in den Verkaufszahlen. Von jetzt an heißt es Pepsi Max bis Sie aufwachen», schreibt er zur Kampagne.

Forderungen der Online-Community wohl zwecklos

«Buchstäblich die schlechteste Cola aller Zeiten», äußert sich auch ein weiterer Nutzer. Wie viele weitere aus der Community appelliert er an die Firma, umzudenken und den ursprünglichen Geschmack zurückzubringen.

Doch ihre Hoffnung wird die Firma wohl nicht erfüllen. Coca-Cola verweist auf Anfrage auf Geschmackstests, bei denen die Reaktionen sehr positiv ausgefallen seien. Die Firma habe zwar «immer ein offenes Ohr» und freue sich auf Rückmeldungen. Es sei aber nicht vorgesehen, zum ursprünglichen Rezept zurückzugehen, sagt ein Sprecher.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)