Airlines verlieren Millionen wegen Boeing 737 Max

Boeing-CEO Dennis Muilenburg wird sich heute an der jährlichen Hauptversammung in Chicago zum ersten Mal seit dem Grounding des 737 Max den Aktionären stellen. Was droht dem Flugzeugbauer nach den fatalen Flugzeugabstürzen der Boeing 737 Max 8 der Lion Air in Indonesien am 29. Oktober 2018 und der Ethiopian Airlines am 10. März 2019?

Verschiedene europäische und amerikanische Airlines rechnen damit, dass ihnen durch das Startverbot des Maschinentyps Hunderte Millionen von Dollar entgehen. So rechnet der Reisekonzern TUI mit einem Einmaleffekt von ungefähr 200 Millionen Euro (228 Millionen Euro), sollte die 737 Max 8 bis Mitte Juli wieder fliegen dürfen. Das wären rund 3 Millionen Euro pro Woche. Wird das Grounding bis September verlängert, kämen nochmals 100 Millionen Euro dazu.

Umsatzeinbussen und Auslieferungsstopp

Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle rechnet mit einem finanziellen Schaden von rund 500 Millionen norwegischen Kronen, was knapp 59 Millionen Euro entspricht. Zudem konnte die Fluggesellschaft Auslieferung von 14 Maschinen hinauszögern, die für 2020 und 2021 geplant waren.

Die American Airlines warnten am Freitag, dass das Ergebnis wegen des Boeing-Groundings um rund 350 Millionen Dollar (357 Millionen Euro) tiefer ausfallen werde. Die Billigfluggesellschaft Southwest Airlines rechnet damit, dass die Effekte des Groundings sowie des US Government Shutdown und andere Faktoren dazu führen, dass die Airline 200 Millionen Dollar (204 Millionen Euro) an Einnahmen einbüßen werde.

Was sind die Folgen für Boeing?

Noch ist unklar, ob die betroffenen Airlines Schadenersatzforderungen an den Flugzeugbauer stellen werden. Nicht zuletzt, weil es derzeit laut Angaben der Fluggesellschaften noch sehr schwierig ist, den Schaden abzuschätzen. Noch immer ist unklar, wann die 737 Max 8 wieder in die Luft dürfen.

Klar ist: US-Aktionäre haben eine Klage gegen Boeing eingereicht. Sie beschuldigen das Unternehmen, Sicherheitsmängel vertuscht zu haben. Zudem muss sich der Flugzeugbauer mit Klagen auseinandersetzen, die im Namen von Dutzenden von Opfern der beiden Abstürze eingereicht wurden.

Großer finanzieller Schaden

Aus den Quartalsergebnissen geht hervor, dass Boeing das 737-Max-Desaster bisher umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro gekostet hat. Boeing wird vorerst keine Maschinen vom Typ 737 Max mehr ausliefern. Die Produktion des Maschinentyps wurde zudem von 52 Flugzeugen pro Monat auf 42 pro Monat heruntergefahren.

