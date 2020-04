Diese Jets werden nach Corona nicht mehr starten

Seit Wochen steht ein Großteil aller Passagierflieger am Boden – gegroundet wegen der Corona-Pandemie. Nicht alle werden nach der Krise wieder abheben, schreibt das Branchenportal Aerotelegraph. Bereits haben etliche Fluglinien einzelne Flugzeugmodelle aufgrund der Corona-Krise ausgemustert.

Meist trifft es ältere Modelle, die einer Flottenverjüngung zum Opfer fallen. Einige dieser Anpassungen werden derzeit schneller als geplant durchgeführt. «Wir haben eine kleinere Lufthansa-Gruppe vor uns», sagte auch Konzernchef Carsten Spohr.

Bei Flugzeug-Enthusiasten sorgt die durch das Coronavirus erzwungene Flottenverjüngung für regelrechte Trauerstimmung. Gerade die Boeing 747-400 der KLM gilt mit ihrem ikonischen Buckel als «Queen of the Skies» und hat Fans rund um den Globus, was sich auch in den sozialen Medien zeigt.

Welche anderen Flugzeugmodelle bei welchen Fluglinien bisher ausgemustert wurden, ist in der obigen Bildstrecke zu sehen.

(L'essentiel)